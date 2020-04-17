ВВП Украины в 2020г упадет на 4,2% и восстановится в 2021г на 2,4% - консенсус-прогноз Минэкономики

Падение ВВП Украины в 2020 году составит 4,2% вместо ожидавшегося в октябре прошлого года роста на 3,2%.
Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства в пятницу.
Согласно ему, в 2021 году украинская экономика вернется к росту и восстановится на 2,4%.
Эксперты также ухудшили прогноз инфляции в этом году с 6,3% до 7%, однако в следующем году ожидают ее снижение до 5,9%.
Консенсус-прогноз подготовлен на основании обновленных оценок экспертов Минэкономики, Минфина, Нацбанка, а также более десятка государственных и неправительственных организаций и компаний.
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