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СНГ 17.04.2020 17:46

Новый премьер Украины познакомится с Меркель в формате видеоконференции, сообщили в Берлине

Новый премьер Украины Денис Шмыгаль на следующей неделе проведет видеоконференцию с канцлером Германии Ангелой Меркель, сообщил журналистам официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В понедельник в 15 часов - это звучит немного странно - состоится визит по случаю вступления в должность премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, визит, который в эти дни, конечно, пройдет в формате видеоконференции", - сказал Зайберт журналистам в Берлине в пятницу.

По его словам, канцлер и премьер "обязательно обсудят меры по подавлению пандемии коронавируса в обеих странах".

"Также они будут говорить о двусторонних отношениях, о процессе реформ в Украине и о ходе реализации минских договоренностей, которые должны привести к окончанию конфликта на востоке Украины", - сказал Зайберт.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, ПРЕМЬЕР, ЗНАКОМСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]