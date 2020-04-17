Медики круглосуточно следят за состоянием арестованного экс-президента Киргизии Атамбаева - ГКНБ

Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, обвиняемый в организации насильственного захвата власти в августе 2019 года, находится под круглосуточным наблюдением врачей, сообщает пресс-служба Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) республики в пятницу.
"Состояние здоровья Атамбаева удовлетворительное. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей. На данный момент у него никаких жалоб нет", - говорится в сообщении.
Ранее адвокаты бывшего главы государства неоднократно заявляли об имеющихся у Атамбаева проблемах со здоровьем, в частности о пониженном давлении.
3 марта Первомайский районный суд Бишкека в закрытом режиме начал предварительные слушания по делу о столкновениях в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года под Бишкеком, главным фигурантом которого является Атамбаев. В деле более 80 томов, засекречены четыре из них, где есть показания руководителей силовых ведомств.
В списке обвиняемых, кроме Атамбаева, значатся бывший советник экс-президента республики Фарид Ниязов, бывший депутат парламента Киргизии Равшан Жээнбеков, два депутата парламента страны от фракции Социал-демократической партии Киргизии (СДПК) - Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, зампред СДПК Кундуз Жолдубаева, бывший телохранитель Атамбаева Канат Сагымбаев.
Генпрокуратура Киргизии ранее вручила подозреваемым обвинительные акты в совершении преступлений, предусмотренных статьями "покушение на насильственный захват власти", "угроза или насилие в отношении представителя власти", "воспрепятствование деятельности следователя", "захват заложников", "массовые беспорядки", "убийство", "покушения на убийство", "незаконный оборот оружия" Уголовного кодекса республики.
Фигурантам дела также предъявлены обвинения по статьям "хищение или вымогательство огнестрельного оружия", "угроза и насилие в связи с досудебным производством" УК Киргизии.
7 августа в селе Кой-Таш под Бишкеком спецназ группы "Альфа" ГКНБ Киргизии предпринял попытку силового задержания Атамбаева, которая переросла в столкновения со сторонниками бывшего главы государства. Один спецназовец скончался от огнестрельного ранения. Шестеро бойцов "Альфы" были взяты в плен и отпущены на следующий день. Столкновения продолжились 8 августа при новой попытке спецназа задержать бывшего главу государства. После этого Атамбаев сдался сотрудникам правоохранительных органов Киргизии и был арестован.
Во время событий 7-8 августа пострадали 225 человек, в том числе 91 сотрудник МВД и 40 сотрудников ГКНБ.
Атамбаеву были предъявлены обвинения в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе в убийстве, организации насильственного захвата власти, коррупции и незаконном обогащении. Он также является главным фигурантом уголовного дела по незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева. Экс-президент отказался участвовать в судебных заседаниях по данному делу.
Решением суда на имущество экс-президента и членов его семьи был наложен арест.
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