Рябков воздержался от прогнозов на президентские выборы в США

Заниматься прогнозированием результатов президентских выборов в США - занятие неблагодарное и безответственное, которое может быть воспринято в Вашингтоне как вмешательство во внутренние дела страны, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В интервью журналу "Международная жизнь" Рябкову был задан вопрос, как, по его мнению, эпидемия коронавируса, экономический спад в США, выдвижение Джо Байдена в гонке за президентское кресло могут сказаться на президентской кампании в Штатах.

"Эпидемия больно ударила по американской экономике, несомненно то, что многие показатели, которые действующей администрацией записывались в актив своей работы по экономической повестке дня, в ближайшие месяцы будут совершенно другими: то есть они во многих своих аспектах уйдут в минус. Я понимаю так, что действующая администрация это прекрасно понимает, это понимают и ее оппоненты", - ответил Рябков.

Он продолжил: "С другой стороны мы видим многоплановые усилия американского руководства по выведению страны из эпидемии, мы видим результаты опросов общественного мнения, видим оценки, которые выставляются власти американцами. На данном этапе браться за прогнозирование исхода выборов было бы предельно безответственно. Это в принципе неблагодарное занятие, особенно для людей со стороны".

Рябков отметил, что живо представляет, как американские "стратегические коммуникаторы" "уже пытаются отфиксировать" в его высказывании нечто, что "можно было бы преподнести как вмешательство в американские внутренние дела".

"Мы не дадим им этого удовольствия, поэтому на этом я поставлю точку в своих комментариях", - резюмировал высокопоставленный российский дипломат.