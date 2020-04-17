Германия не имеет своих данных о том, что COVID-19 якобы имеет лабораторное происхождение - представитель правительства

Германия не имеет собственных данных о том, что источником распространения коронавируса COVID-19 якобы могла быть лаборатория в Китае, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".
По словам Зайберта, он не может оценить соответствующие сообщения американских СМИ.
"Из-за отсутствия собственных данных я их и не оцениваю", - сказал Зайберт.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что власти США изучают версию того, что источником COVID-19 был не рынок в Ухане, а лаборатория в этом же городе.
В Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью, отмечает CNN. Эту версию поддерживают сторонники президента США Дональда Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус нового типа COVID-19 хранился в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом".
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