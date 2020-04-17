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Дальнее зарубежье 17.04.2020 19:47

Германия не имеет своих данных о том, что COVID-19 якобы имеет лабораторное происхождение - представитель правительства

Германия не имеет собственных данных о том, что источником распространения коронавируса COVID-19 якобы могла быть лаборатория в Китае, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт в пятницу, отвечая на вопрос "Интерфакса".

По словам Зайберта, он не может оценить соответствующие сообщения американских СМИ.

"Из-за отсутствия собственных данных я их и не оцениваю", - сказал Зайберт.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что власти США изучают версию того, что источником COVID-19 был не рынок в Ухане, а лаборатория в этом же городе.

В Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью, отмечает CNN. Эту версию поддерживают сторонники президента США Дональда Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники сообщил, что коронавирус нового типа COVID-19 хранился в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом".

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ПРОИСХОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]