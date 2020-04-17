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Дальнее зарубежье 17.04.2020 20:40

Индонезия стала страной с самым высоким числом заражений Covid-19 на юго-востоке Азии

Индонезия оказалась страной с самым высоким числом выявленных заражений Covid-19 на юго-востоке Азии, обойдя Филиппины, пишет газета The Guardian.

За сутки на территории Индонезии зарегистрировали 407 новых случаев заражения коронавирусом, всего заражение выявлено у 5 923 человек. Также в Индонезии скончались 24 человека, зараженных коронавирусом, за сутки, а всего число жертв в этой стране достигло 420 человек.

С начала вспышки коронавируса в стране провели тестирование у 42 тыс. человек.

На Филиппинах, другой густонаселенной стране, выявлено свыше 5,8 тыс. случаев заражения COVID-19. Скончались там 387 человек.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]