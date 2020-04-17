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АПК 17.04.2020 19:26

В Белоруссии на 90 дней ввели госрегулирование цен на мясо, рыбу, муку и молоко

Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии на 90 дней ввело госрегулирование цен на 26 товарных позиций, в том числе на мясо, колбасу, рыбу, муку, молоко и кисломолочные продукты.

Соответствующее решение закреплено постановлением Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь от № 30, говорится в сообщении национального правого интернет-портала.

В соответствии с документом, установлен перечень социально значимых товаров с регулируемыми ценами. В частности, в перечень вошли: рыба свежая (семейство карповых), масло сливочное, мука пшеничная, масло подсолнечное и рапсовое, соль поваренная пищевая, мясо (говядина, свинина, мясо кур и цыплят-бройлеров), отрубы и крупнокусковые полуфабрикаты, изделия колбасные вареные (колбасы вареные, сосиски, сардельки), яйцо куриное свежее, консервы мясные, консервы из рыбы, молоко сухое, молоко коровье пастеризованное, кефир из коровьего молока, сметана, творог, вода питьевая (расфасованная в емкости), мыло туалетное твердое, мыло хозяйственное твердое, спички, прокладки женские гигиенические, подгузники, туалетная бумага.

Госрегулирование будет осуществляться через введение предельного уровня рентабельности, который используется для определения суммы прибыли, подлежащей включению в отпускные цены производителей на социально значимые товары.

Кроме того, МАРТ определил предельную максимальная надбавку импортера на социально значимые товары в размере 10% и предельные максимальные торговые надбавки (с учетом оптовой надбавки) к отпускным ценам производителей (импортеров) на социально значимые товары.

Формирование цен на социально значимые товары производится с учетом конъюнктуры рынка, но не выше установленных ограничений, говорится в документе.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРОДТОВАРЫ, ЦЕНЫ, ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]