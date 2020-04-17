Путин и Макрон обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба Кремля.
"Обсуждалась возможность организации рабочей встречи лидеров стран - постоянных членов Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции", - говорится в сообщении.
В нем отмечается, что "в ходе обмена мнениями о ситуации в связи с распространением пандемии коронавируса главы государств проинформировали друг друга о предпринимаемых в России и Франции мерах, направленных в том числе и на минимизацию негативных социально-экономических последствий".
"Эммануэль Макрон поблагодарил за содействие в вопросах возвращения на родину французских граждан и обеспечения условий для транспортировки через территорию России во Францию медицинских средств и оборудования", - заявили в Кремле.
В ходе разговора был выражен настрой на сохранение динамики развития двустороннего сотрудничества, отмечена важность установившегося контакта между главами правительств двух государств.
"Были затронуты и некоторые другие вопросы международной повестки дня, включая урегулирование внутриукраинского конфликта", - сообщает пресс-служба.
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