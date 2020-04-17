Минздрав Белоруссии по-прежнему оценивает ситуацию с Covid-19 в стране как контролируемую

Ситуация с заболеванием Covid-19 в Белоруссии остается контролируемой, заявил министр здравоохранения республики Владимир Караник на брифинге в Минске в пятницу.
"Ситуацию мы по-прежнему оцениваем как контролируемую", - сказал Караник.
По его словам, основная задача сейчас - предпринять все меры, "чтобы процесс развивался не очень интенсивно и не вызывал перегрузку системы здравоохранения".
При этом Караник подтвердил, что "самый большой риск" в настоящее время в ведомстве видят в предстоящих четырех днях празднования Пасхи и в Радонице.
"Мы знаем традиции наших граждан посещать могилы своих родственников, посещать престарелых родственников, чтобы совместно вспомнить тех, кого нет с нами. В данном случае мы бы просили всех оставаться в местах проживания и максимально ограничить общение", - отметил министр.
Он также заметил, что "и в православии, и в католичестве есть и другие дни, когда можно вспомнить ушедших и привести в порядок могилы без риска для того, чтобы этих могил стало больше".
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