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СНГ 17.04.2020 21:02

Минздрав Белоруссии по-прежнему оценивает ситуацию с Covid-19 в стране как контролируемую

Ситуация с заболеванием Covid-19 в Белоруссии остается контролируемой, заявил министр здравоохранения республики Владимир Караник на брифинге в Минске в пятницу.

"Ситуацию мы по-прежнему оцениваем как контролируемую", - сказал Караник.

По его словам, основная задача сейчас - предпринять все меры, "чтобы процесс развивался не очень интенсивно и не вызывал перегрузку системы здравоохранения".

При этом Караник подтвердил, что "самый большой риск" в настоящее время в ведомстве видят в предстоящих четырех днях празднования Пасхи и в Радонице.

"Мы знаем традиции наших граждан посещать могилы своих родственников, посещать престарелых родственников, чтобы совместно вспомнить тех, кого нет с нами. В данном случае мы бы просили всех оставаться в местах проживания и максимально ограничить общение", - отметил министр.

Он также заметил, что "и в православии, и в католичестве есть и другие дни, когда можно вспомнить ушедших и привести в порядок могилы без риска для того, чтобы этих могил стало больше".

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]