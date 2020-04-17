Москва обвиняет Вашингтон в невыполнении обязательств по контролю над вооружениями

США выдвинули ничем необоснованные обвинения другим государствам в сфере контроля над вооружениями, при этом не выполняют собственные обязательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"В присущей американцам манере в очередной раз выдвинуты ничем не обоснованные претензии другим государствам. При этом США уходят от упоминания целого ряда наиболее серьезных реальных проблем в сфере контроля над вооружениями, включая невыполнение ими своих собственных обязательств", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, комментируя доклад Госдепартамента США по вопросам соблюдения международных договорённостей в области контроля над вооружениями.
Она отметила, что "ни слова не сказано об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы".
"Собственно, как и о том, что международное сообщество на самых разных площадках, включая Совет безопасности ООН неоднократно, решительным образом указывало на грубейшие нарушения США международных обязательств по СВПД и резолюции 2231", - отметила она.
"Преднамеренно замалчивается и фактически и отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, приведение испытательного полигона в Неваде в состояние повышенной готовности к возобновлению полноформатных испытательных взрывов ядерного оружия", - заявила Захарова.
По ее словам, "для отвлечения внимания международной ответственности США вновь вбрасывают свои инсинуации относительно якобы несоблюдения Россией своих обязательств в этой области".
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