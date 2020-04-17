Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0232 GBR   2.1244 TRY   0.2456

Цена на нефть

16.04   $/bbl WTI 19.87 0 Brent 27.82 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.04.2020 21:34

Москва обвиняет Вашингтон в невыполнении обязательств по контролю над вооружениями

США выдвинули ничем необоснованные обвинения другим государствам в сфере контроля над вооружениями, при этом не выполняют собственные обязательства, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"В присущей американцам манере в очередной раз выдвинуты ничем не обоснованные претензии другим государствам. При этом США уходят от упоминания целого ряда наиболее серьезных реальных проблем в сфере контроля над вооружениями, включая невыполнение ими своих собственных обязательств", - сказала Захарова на брифинге в пятницу, комментируя доклад Госдепартамента США по вопросам соблюдения международных договорённостей в области контроля над вооружениями.

Она отметила, что "ни слова не сказано об одностороннем выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы".

"Собственно, как и о том, что международное сообщество на самых разных площадках, включая Совет безопасности ООН неоднократно, решительным образом указывало на грубейшие нарушения США международных обязательств по СВПД и резолюции 2231", - отметила она.

"Преднамеренно замалчивается и фактически и отказ США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, приведение испытательного полигона в Неваде в состояние повышенной готовности к возобновлению полноформатных испытательных взрывов ядерного оружия", - заявила Захарова.

По ее словам, "для отвлечения внимания международной ответственности США вновь вбрасывают свои инсинуации относительно якобы несоблюдения Россией своих обязательств в этой области".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, США, ВООРУЖЕНИЯ, КОНТРОЛЬ


Похожие новости


Россия в 2019 году выполняла условия ДСНВ - госдеп США Трамп заявляет, что готов при необходимости отправить аппараты ИВЛ в Россию Лавров приветствует интерес, проявленный США к вопросам стратегической стабильности В госдепе США ждут от нового спецпредставителя по контролю над вооружениями активизации переговоров с РФ и Китаем Трамп сообщил, что обсуждал с Путиным вопрос вооружений Трамп поблагодарил Путина и короля Саудовской Аравии за сделку ОПЕК+, назвал ее отличной

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]