В ЕС призывают улучшать координацию борьбы Запада против дезинформации в условиях пандемии

Дезинформация, особенно в контексте пандемии коронавируса, является предметом большой обеспокоенности Европейского союза, и ЕС решительно настроен бороться против этого зла, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Мы относимся к этому очень серьезно. Мы должны делать еще больше и более скоординированным методом", - сказал пресс-секретарь в пятницу на видеобрифинге в Брюсселе.
Стано отвечал на вопрос о том, как ЕС намерен противостоять пропаганде и дезинформации, исходящей будто бы из РФ, что, в частности, спецслужбы якобы выявили на Кипре.
Представитель Борреля сообщил, что "дезинформация, действительно, все более и более присутствующая проблема". Об этом, напомнил он, шла речь на последнем совещании министров иностранных дел ЕС две недели назад.
"Действительно, предпринимаются усилия, попытки дезинформации со стороны как государственных, так и негосударственных игроков. Мы намерены умножить наши усилия, чтобы бороться против такой дезинформации и укреплять устойчивость Европейского союза. И мы также хотим лучше координировать наши усилия, чтобы быть более подготовленными и вооруженными для борьбы с этой волной дезинформации. Вы знаете, что эта дезинформация существует уже годы, но, действительно, кризис коронавируса обострил проблему, так как речь идет о жизнях граждан", - отметил Стано.
Работу по борьбе с дезинформацией в Евросоюзе, сказал он, ведет, в частности, Европейская внешнеполитическая служба. Но не только она, продолжил пресс-секретарь, государства-члены ЕС также полностью вовлечены в эту работу.
"Важно, чтобы мы активно сотрудничали с нашими партнерами - группой G7, конечно, с Канадой, Соединенными Штатами, НАТО и всеми, кто противостоит этому злу, атакующему ряд основных ценностей и свобод наших обществ. По сути, эта дезинформация пользуется нашими свободами, в частности, свободой выражения мнений, которую обеспечивают наши технологии", - заявил Стано.
"То есть, мы должны сосредоточиться на совместных усилиях и хорошо их координировать", - подчеркнул пресс-секретарь Борреля.
Официальный представитель Еврокомиссии Йоханнес Барке привел пример одной из кампаний дезинформации, не уточняя ее происхождения.
По его словам, приходится бороться против дезинформации, связывающей пандемию COVID-19 с поколением мобильной связи 5G.
"Мы видим в социальных сетях, что некоторые пытаются заставить нас поверить, что 5G является источником коронавируса. (...) Такие сообщения сеют смятение среди граждан и создают помехи борьбе против распространения вируса. Надо, чтобы было ясно всем: нет связи между вирусом и 5G", - сказал Барке.
Он сообщил, что YouTube и Facebooke уже удаляли фейковые информации, в которых проводилась связь между 5G и COVID-19.
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