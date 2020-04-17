В Эстонии может смениться министр внешней торговли и информтехнологий, отвечающий за ключевые решения в условиях кризиса

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Juri Ratas) предложит президенту Керсти Кальюлайд (Kersti Kaljulaid) освободить Каймара Кару (Kaimar Karu) от занимаемой должности министра внешней торговли и информационных технологий и заменить его другой кандидатурой.
"Сделаю сегодня предложение президенту Эстонской республики освободить Каймара Кару от должности", - сообщил Ратас в пятницу газете Postimees.
Портфель министра внешней торговли и инфотехнологий - один из важнейших в кризисное время. В его сфере управления находятся Фонд экспортных кредитов KredEx и Фонд развития предпринимательства, которые призваны оказывать поддержку бизнесу.
"Естественно это не самое лучшее время, но таково политическое желание партнера по коалиции Консервативной народной партии", - сказал Ратас.
Кару не является членом Консервативной партии и, как сообщил он в пятницу СМИ, лидер консерваторов Март Хельме (Mart Helme) хочет сместить его с должности, поскольку "сотрудничество не складывается и партия недовольна".
Новым министром внешней торговли и инфотехнологий может стать советник министра внутренних дел Рауль Сием (Raul Siem).
Как отметил Ратас, он уже встретился с кандидатом в министры. "После вспышки заболевания важно открыть двери эстонским инвесторам, экспортерам и предпринимателям за границей, а также пригласить иностранных инвесторов в Эстонию. Это были основные темы", - сообщил эстонский премьер.
Как сообщила пресс-служба партии консерваторов, "Сием является юристом предпринимателем, более 20 лет - руководитель высокого уровня и эксперт в области юриспруденции". Он также является представителем партии в комиссии по надзору за финансированием партий.
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