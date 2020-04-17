Мэр Лондона призвал жителей носить маски в общественном транспорте и магазинах

Мэр британской столицы Садик Хан считает необходимым ношение масок и любых других средств, скрывающих нос и рот, при посещении магазинов и пользовании общественным транспортом.
"Если вы не можете остаться дома, и если вам действительно нужно воспользоваться общественным транспортом, и вы не можете соблюдать социальную дистанцию, тогда носите что-нибудь, прикрывающее ваше лицо", - сказал Хан в интервью BBC.
По его словам, в общественных местах следует надевать на лицо платки, шарфы или многоразовые маски.
Он также указал, что их ношение, возможно, будет необходимо и после того, как ограничительные меры в столице будут сняты.
"Когда вы выйдем из этого режима, возможно, нам всем нужно будет их также носить", - добавил мэр Лондона.
Между тем, в распространенных британским правительством указаниях относительно мер по борьбе с коронавирусом упоминается лишь необходимость соблюдения дистанции, ношение масок не фигурирует в тексте документов.
"Нет доказательств, что ношение масок на лице теми, кто чувствует себя хорошо, может оказать какой-либо эффект на распространение заболевания в нашем обществе", - сказал заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там.
Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендуют носить маски только в том случае, если человек чувствует себя плохо или ухаживает за тем, кто себя плохо чувствует.
Президент Азербайджана провел онлайн заседание с министрами экономики и труда
Парламент Азербайджана в связи с коронавирусом сможет проводить онлайн заседания
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
Совет директоров Сургутнефтегаза 22 апреля обсудит годовое собрание
Brent подорожала до $28,17 за баррель, WTI продолжает падать на опасениях исчерпания места в хранилищах
Власти Азербайджана могут увеличить до $2,06 млрд средства на поддержку бизнеса и населения из-за COVID-19
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло 1340
"Весьма вероятно", что коронавирус имеет естественное происхождение - ТВ со ссылкой на представителя разведки из Европы
Facebook отменила мероприятия с участием 50 и более человек до конца июня 2021 г.
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) оказал помощь социально-уязвимым группам населения
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог