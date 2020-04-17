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Дальнее зарубежье 17.04.2020 22:09

Мэр Лондона призвал жителей носить маски в общественном транспорте и магазинах

Мэр британской столицы Садик Хан считает необходимым ношение масок и любых других средств, скрывающих нос и рот, при посещении магазинов и пользовании общественным транспортом.

"Если вы не можете остаться дома, и если вам действительно нужно воспользоваться общественным транспортом, и вы не можете соблюдать социальную дистанцию, тогда носите что-нибудь, прикрывающее ваше лицо", - сказал Хан в интервью BBC.

По его словам, в общественных местах следует надевать на лицо платки, шарфы или многоразовые маски.

Он также указал, что их ношение, возможно, будет необходимо и после того, как ограничительные меры в столице будут сняты.

"Когда вы выйдем из этого режима, возможно, нам всем нужно будет их также носить", - добавил мэр Лондона.

Между тем, в распространенных британским правительством указаниях относительно мер по борьбе с коронавирусом упоминается лишь необходимость соблюдения дистанции, ношение масок не фигурирует в тексте документов.

"Нет доказательств, что ношение масок на лице теми, кто чувствует себя хорошо, может оказать какой-либо эффект на распространение заболевания в нашем обществе", - сказал заместитель главного врача Англии Джонатан Ван-Там.

Во Всемирной организации здравоохранения также рекомендуют носить маски только в том случае, если человек чувствует себя плохо или ухаживает за тем, кто себя плохо чувствует.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]