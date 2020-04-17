Проблема с коронавирусом уходит в регионы - Путин

Распространение заболеваемости COVID-19 в России, с которым поначалу пришлось иметь дело Москве, теперь началось и в регионах, заявил президент России Владимир Путин.
"Хочу ещё раз подчеркнуть, вот Москва столкнулась первой, как я сказал в начале с этой проблемой. Но мы видим, что эта проблема уходит в регионы. И нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом", сказал Путин.
Он отметил, что ждет докладов от глав регионов, где наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса.
"Сегодня заслушаем губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, в регионе складывается сложная эпидемситуация. При этом есть вопросы с организацией медпомощи", - сказал президент.
"С опасным очагом эпидемии столкнулась и республика Коми. Прошу оценить достаточность применяемых мер для его локализации, тем более, что руководитель региона Владимир Уйба хорошо понимает все эти вопросы, он много лет возглавлял ФМБА. Заслушаем также руководителей ряда других регионах, как идет работа на местах", - добавил президент.
Президент Азербайджана провел онлайн заседание с министрами экономики и труда
Парламент Азербайджана в связи с коронавирусом сможет проводить онлайн заседания
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов - Минобороны
В Азербайджане в 2020г откроются 4 центра DOST в Баку - Бабаев
Минэкономики Азербайджана предлагает ввести налоговые льготы для предпринимателей, пострадавших от коронавируса
Азербайджан увеличил в I квартале добычу золота на 23%, серебра – на 73%
"Весьма вероятно", что коронавирус имеет естественное происхождение - ТВ со ссылкой на представителя разведки из Европы
Facebook отменила мероприятия с участием 50 и более человек до конца июня 2021 г.
Президент Азербайджана поручил утроить число безработных, получающих разовую помощь от государства из-за коронавируса
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) оказал помощь социально-уязвимым группам населения
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог