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СНГ 17.04.2020 17:23

Проблема с коронавирусом уходит в регионы - Путин

Распространение заболеваемости COVID-19 в России, с которым поначалу пришлось иметь дело Москве, теперь началось и в регионах, заявил президент России Владимир Путин.

"Хочу ещё раз подчеркнуть, вот Москва столкнулась первой, как я сказал в начале с этой проблемой. Но мы видим, что эта проблема уходит в регионы. И нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей, которые могут там возникнуть. В каждом", сказал Путин.

Он отметил, что ждет докладов от глав регионов, где наиболее сложная ситуация с распространением коронавируса.

"Сегодня заслушаем губернатора Владимирской области Владимира Сипягина, в регионе складывается сложная эпидемситуация. При этом есть вопросы с организацией медпомощи", - сказал президент.

"С опасным очагом эпидемии столкнулась и республика Коми. Прошу оценить достаточность применяемых мер для его локализации, тем более, что руководитель региона Владимир Уйба хорошо понимает все эти вопросы, он много лет возглавлял ФМБА. Заслушаем также руководителей ряда других регионах, как идет работа на местах", - добавил президент.

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Тэги: РОССИЯ, ПУТИН, ВИРУС, РЕГИОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]