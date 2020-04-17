В правительстве Германии приняли к сведению решение о переносе парада Победы в Москве из-за пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" представитель кабмина.

"Правительство приняло сообщение о переносе празднований в России к сведению", - сообщил собеседник агентства.

В правительстве ФРГ не сообщили, получила ли канцлер Ангела Меркель официальное сообщение о переносе.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил из-за распространения коронавируса перенести подготовку к празднованию 75-летия Победы.