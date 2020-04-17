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СНГ 17.04.2020 17:51

Берлин "принял к сведению" решение о переносе парада Победы в Москве

В правительстве Германии приняли к сведению решение о переносе парада Победы в Москве из-за пандемии коронавируса, сообщил "Интерфаксу" представитель кабмина.

"Правительство приняло сообщение о переносе празднований в России к сведению", - сообщил собеседник агентства.

В правительстве ФРГ не сообщили, получила ли канцлер Ангела Меркель официальное сообщение о переносе.

Накануне президент РФ Владимир Путин поручил из-за распространения коронавируса перенести подготовку к празднованию 75-летия Победы.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, РОССИЯ, ПАРАД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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