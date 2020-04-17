"Весьма вероятно", что коронавирус имеет естественное происхождение - ТВ со ссылкой на представителя разведки из Европы

С большой долей вероятности можно предполагать, что коронавирус является результатом действия природных сил, а не человеческих, сообщает телеканал CNN на неназванного представителя разведки одной из европейских стран.
"Весьма вероятно, что он (коронавирус - ИФ) возник естественным путем, а не был создан человеком", - сказал источник телеканала.
Таким образом он отреагировал на ранее появлявшиеся сообщения, что коронавирус мог быть искусственно сконструирован в Китае.
Ранее американский телеканал CNN сообщал, что власти США изучают версию того, что источником COVID-19 был не рынок в Ухане, а лаборатория в этом же городе. В Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью, отмечает CNN. Такую теорию продвигают сторонники президента США Дональда Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.
Телеканал Fox News со ссылкой на источники в свою очередь сообщал, что коронавирус COVID-19 хранился в Уханьской лаборатории, ее работник стал "нулевым пациентом". По данным источников телеканала, на уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей, а при помощи уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.
Президент США Дональд Трамп, комментируя сообщения СМИ о том, что в Вашингтоне все больше склоняются к версии, согласно которой коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в китайском городе Ухань и случайно попал за ее пределы, заявил: "Мы очень внимательно изучаем это (то, откуда появился вирус - ИФ)". При этом он не стал говорить, считает ли он правдоподобной данную версию.
В Китае в свою очередь считают бездоказательной версию о том, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане.
"Позиция Китая в отношении происхождения и путей передачи нового коронавируса ясна. Мы всегда придерживались мнения, что это научная проблема, которая должна изучаться учеными и медицинскими экспертами", - заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.
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