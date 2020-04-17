Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0232 GBR   2.1244 TRY   0.2456

Цена на нефть

16.04   $/bbl WTI 19.87 0 Brent 27.82 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 17.04.2020 17:53

Премьер Венгрии сравнил предпринимаемые меры по борьбе с коронавирусом с военной операцией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в пятницу ответил на критику относительно решения правительства о выделении дополнительных больничных кроватей для инфицированных коронавирусом за счет пациентов с другими заболеваниями.

"Мы находимся в эпицентре широкомасштабной операции, схожей c военной, и это порождает определенный дискомфорт. Очевидно, что это решение вызывает неудобства, но мы не можем поступить иначе", - сказал Орбан в пятницу в радиообращении к гражданам Венгрии.

"Мы должны надеяться на лучшее, но готовиться к худшему", - отметил премьер.

В начале апреля минздрав Венгрии издал распоряжение о выделении как минимум 60% из примерно 70 тыс. больничных кроватей для пациентов с коронавирусом, что вызвало замечания критиков, которые сочли, что это решение может поставить под угрозу жизни людей с другими серьезными заболеваниями.

В Венгрии с начала эпидемии зарегистрировано более 5 тыс. случаев коронавируса, более 100 человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ВЕНГРИЯ, ПРЕМЬЕР, КОРОНАВИРУС, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Орбан пока не видит "света в конце тоннеля" в ситуации с Covid-19 в Венгрии Премьер Венгрии прибыл в Баку для участия в саммите Тюркского совета Премьер Венгрии отказался проводить жесткую линию в отношении России - газета Венгерский премьер заявляет Европарламенту, что не уступит шантажу ЕС Орбан в четвертый раз избран премьером Венгрии Премьер Венгрии обещает значительные изменения в новом правительстве

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]