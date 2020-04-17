Число жертв COVID-19 за сутки в Великобритании увеличилось почти на 850 человек

За минувшие сутки в Великобритании были зарегистрированы еще 847 случаев летальных исходов у пациентов с коронавирусом COVID-19, передает в пятницу телеканал Sky news.

Общее число умерших с коронавирусом увеличилось до 14 тыс. 576.

Кроме того, количество диагностированных с начала эпидемии случаев COVID-19 в Великобритании выросло с со 103 тыс. 93 до 108 тыс. 692.

Sky News накануне отмечал, что "теперь есть устоявшаяся точка зрения", согласно которой истинная смертность в Великобритании от COVID-19 гораздо выше, нежели по информации, поступающей из больниц. Так, сообщал телеканал, по последним данным Национальной статистической службы, предположительно, в марте в Англии и Уэльсе было на 75% больше летальных исходов, связанных с коронавирусом, чем фигурировало в правительственных сводках.

При этом более половины из этих случаев имели место в домах престарелых и хосписах, добавляет телеканал.