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Дальнее зарубежье 17.04.2020 18:00

Число жертв COVID-19 за сутки в Великобритании увеличилось почти на 850 человек

За минувшие сутки в Великобритании были зарегистрированы еще 847 случаев летальных исходов у пациентов с коронавирусом COVID-19, передает в пятницу телеканал Sky news.

Общее число умерших с коронавирусом увеличилось до 14 тыс. 576.

Кроме того, количество диагностированных с начала эпидемии случаев COVID-19 в Великобритании выросло с со 103 тыс. 93 до 108 тыс. 692.

Sky News накануне отмечал, что "теперь есть устоявшаяся точка зрения", согласно которой истинная смертность в Великобритании от COVID-19 гораздо выше, нежели по информации, поступающей из больниц. Так, сообщал телеканал, по последним данным Национальной статистической службы, предположительно, в марте в Англии и Уэльсе было на 75% больше летальных исходов, связанных с коронавирусом, чем фигурировало в правительственных сводках.

При этом более половины из этих случаев имели место в домах престарелых и хосписах, добавляет телеканал.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]