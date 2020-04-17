В Азербайджане в 2020г откроются 4 центра DOST в Баку - Бабаев

В Азербайджане в настоящее время ведутся работы по строительству 7 центров DOST, заявил министр труда, социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

“В текущем году планируется открытие 4 из 7 центров. Один из этих центров уже готов к открытию - 3-й центр DOST, охватывающий Низаминский, Сураханский и Сабунчинский районы. Все работы в этом центре завершены. После окончания карантинного режима он будет введен в строй. Ежедневно он сможет принимать до 700 граждан», - сказал Бабаев в пятницу во время онлайн заседания с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Во время заседания министр также отметил, что в настоящее время интенсивно ведутся работы по строительству других центров DOST - в Сумгайыте, Абшероне, Барде, Губе, Шеки.

Кроме того, Бабаев отметил, что до конца текущего года планируется обеспечить 1,5 тыс. семей вынужденных переселенцев жильем, после чего на очереди останутся еще 1,5 тыс. семей.

«Надеюсь, что в течение 1-2 лет мы и их сможем обеспечить жильем, таким образом, завершим госпрограмму по обеспечению жильем этой категории граждан”, - сказал, в свою очередь, президент Алиев.

Х.Насирзаде