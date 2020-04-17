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Бизнес и законодательство 17.04.2020 18:00

В Азербайджане в 2020г откроются 4 центра DOST в Баку - Бабаев

В Азербайджане в настоящее время ведутся работы по строительству 7 центров DOST, заявил министр труда, социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

“В текущем году планируется открытие 4 из 7 центров. Один из этих центров уже готов к открытию - 3-й центр DOST, охватывающий Низаминский, Сураханский и Сабунчинский районы. Все работы в этом центре завершены. После окончания карантинного режима он будет введен в строй. Ежедневно он сможет принимать до 700 граждан», - сказал Бабаев в пятницу во время онлайн заседания с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Во время заседания министр также отметил, что в настоящее время интенсивно ведутся работы по строительству других центров DOST - в Сумгайыте, Абшероне, Барде, Губе, Шеки.

Кроме того, Бабаев отметил, что до конца текущего года планируется обеспечить 1,5 тыс. семей вынужденных переселенцев жильем, после чего на очереди останутся еще 1,5 тыс. семей.

«Надеюсь, что в течение 1-2 лет мы и их сможем обеспечить жильем, таким образом, завершим госпрограмму по обеспечению жильем этой категории граждан”, - сказал, в свою очередь, президент Алиев.

Х.Насирзаде

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, МИНТРУДА, РАБОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]