Власти Азербайджана могут увеличить до $2,06 млрд средства на поддержку бизнеса и населения из-за COVID-19

Средства на меры по поддержке субъектов бизнеса и населения от ущерба в результате пандемии коронавируса COVID-19 в Азербайджане могут составить 3,5 млрд манатов ($2,06 млрд по текущему курсу – ИФ), заявил президент Ильхам Алиев.
"Пакет социальных и экономических мер на первоначальном этапе оценивался в 1 млрд манатов. Затем эта сумма была увеличена до 2,5 млрд манатов. Теперь же с учетом новых поручений, данный пакет может составить 3,5 млрд манатов", - заявил Алиев в пятницу.
В Азербайджане до 20 апреля действует специальный карантинный режим. В рамках него населению выход на улицу существенно ограничен. Кроме этого, закрыты объекты общепита (работают только на вынос), многие магазины и другие объекты.
В Азербайджане общее число зафиксированных случаев COVID-19 составляет 1340. В настоящее время в специальных медучреждениях на лечении находится 797 человек. Из них 26 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 - состоянии средней тяжести, состояние остальных -стабильное.
Кроме того, вылечились 528 человек, скончались 15 человек.
А. Мамедов
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