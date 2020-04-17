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Бизнес и законодательство 17.04.2020 19:31

Власти Азербайджана могут увеличить до $2,06 млрд средства на поддержку бизнеса и населения из-за COVID-19

Средства на меры по поддержке субъектов бизнеса и населения от ущерба в результате пандемии коронавируса COVID-19 в Азербайджане могут составить 3,5 млрд манатов ($2,06 млрд по текущему курсу – ИФ), заявил президент Ильхам Алиев.

"Пакет социальных и экономических мер на первоначальном этапе оценивался в 1 млрд манатов. Затем эта сумма была увеличена до 2,5 млрд манатов. Теперь же с учетом новых поручений, данный пакет может составить 3,5 млрд манатов", - заявил Алиев в пятницу.

В Азербайджане до 20 апреля действует специальный карантинный режим. В рамках него населению выход на улицу существенно ограничен. Кроме этого, закрыты объекты общепита (работают только на вынос), многие магазины и другие объекты.

В Азербайджане общее число зафиксированных случаев COVID-19 составляет 1340. В настоящее время в специальных медучреждениях на лечении находится 797 человек. Из них 26 человек находятся в тяжелом состоянии, 35 - состоянии средней тяжести, состояние остальных -стабильное.

Кроме того, вылечились 528 человек, скончались 15 человек.

А. Мамедов

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: КОРОНАВИРУС, ЗАЩИТА, МЕРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]