США требуют от Китая информацию о происхождении коронавируса - Помпео

США продолжают требовать от Китая объяснений по поводу причин возникновения коронавируса COVID-19, сообщил в пятницу госсекретарь США Майк Помпео в эфире телеканала Fox Business.

"Это касается науки и эпидемиологии. Нам нужно понять, что произошло для того, чтобы сократить риск для американцев в ближайшие дни, недели и месяцы и восстановить мировую экономику. Это очень важно", - заявил Помпео в эфире телеканала.

По словам главы госдепа, администрация президента США Дональда Трампа "все еще пытается" получить от Китая разрешение на осмотр экспертами лаборатории, из которой, по мнению Вашингтона, начал распространяться коронавирус COVID-19.

Помпео подчеркнул, что "сейчас стало предельно ясно, что Коммунистическая партия Китая и Всемирная организация здравоохранения не донесли эту информацию (о вирусе - ИФ) до международной общественности, как от них требовалось".

Он отметил, что именно из-за того, что Китай скрывает информацию о COVID-19, мир столкнулся с "этой глобальной пандемией".

Накануне Помпео заявил, что считает, что Китай должен нести ответственность за то, что не в полном объеме предоставил имеющуюся в его распоряжении информацию о коронавирусе COVID-19.

"Китайское правительство должно сказать правду, и его следует привлечь к ответственности", - заявил глава госдепа в эфире телеканала Fox News.

По его словам, он провел многочисленные беседы с коллегами из различных стран мира. "Все они тоже видят отсутствие своевременной общей информации. Это не просто поставило под угрозу американцев, это поставило под угрозу людей по всему миру", - отметил Помпео.

Ранее американский телеканал CNN сообщал, что власти США изучают версию того, что источником COVID-19 был не рынок в Ухане, а лаборатория в этом же городе. В Вашингтоне не считают, что вирус связан с какой-либо работой над биологическим оружием, его распространение, видимо, было случайностью, отмечает CNN. Такую теорию продвигают сторонники президента США Дональда Трампа, в том числе некоторые республиканцы в Конгрессе.

Телеканал Fox News со ссылкой на источники в свою очередь сообщал, что коронавирус COVID-19 хранился в лаборатории в Ухане, и "нулевым пациентом" был ее работник. По данным источников телеканала, на уханьском рынке, который изначально считался местом происхождения вируса, никогда не продавали летучих мышей, а при помощи уханьского рынка Китай пытался отвлечь внимание от лаборатории.

В Китае в свою очередь считают бездоказательной версию о том, что COVID-19 распространился из лаборатории в Ухане.