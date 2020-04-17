Число жертв коронавируса во Франции превысило 18,6 тыс

Общее число летальных исходов зараженных коронавирусом во Франции достигло 18 тыс. 681, сообщил в пятницу на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

За минувшие сутки в больницах и домах престарелых скончался 761 человек.

В настоящее время в стране госпитализированы 31 тыс. 190 инфицированных COVID-19, за сутки поступили 2167 новых больных. При этом число поступивших в больницы в очередной раз снизилось третий день подряд, уточнил Саломон.

Среди госпитализированных лиц 6027 пациентов помещены в реанимационные отделения, в том числе за последние сутки - 243 новых зараженных коронавирусом. Эти цифры, по словам представителя Минздрава, также снижаются девятый день подряд.

Вместе с тем Саломон констатировал: "Распространение вируса остается на высоком уровне".