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Дальнее зарубежье 17.04.2020 22:19

Число жертв коронавируса во Франции превысило 18,6 тыс

Общее число летальных исходов зараженных коронавирусом во Франции достигло 18 тыс. 681, сообщил в пятницу на брифинге в Париже директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон.

За минувшие сутки в больницах и домах престарелых скончался 761 человек.

В настоящее время в стране госпитализированы 31 тыс. 190 инфицированных COVID-19, за сутки поступили 2167 новых больных. При этом число поступивших в больницы в очередной раз снизилось третий день подряд, уточнил Саломон.

Среди госпитализированных лиц 6027 пациентов помещены в реанимационные отделения, в том числе за последние сутки - 243 новых зараженных коронавирусом. Эти цифры, по словам представителя Минздрава, также снижаются девятый день подряд.

Вместе с тем Саломон констатировал: "Распространение вируса остается на высоком уровне".

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Тэги: ФРАНЦИЯ, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]