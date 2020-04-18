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Здравоохранение 18.04.2020 10:56

За сутки в материковом Китае выявлено 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 из них "импортированы"

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - семь, Гуандун - два, Сычуань - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.

За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.

С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 719 случаев заболевания, из них 1 тыс. 566 ввезенных из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 1 тыс. 58 человек, состояние 85 больных оценивается как тяжелое.

В то же время более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 тыс. 461 случай заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 21 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 395 (шесть случаев смерти).

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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]