В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 27 новых случаев заражения коронавирусом, 17 - у людей, прибывших из-за рубежа, 10 - внутри страны (провинции Хэйлунцзян - семь, Гуандун - два, Сычуань - один), сообщил Госкомздрав КНР на своем официальном сайте.
За сутки в стране не зафиксировано ни одного случая летального исхода, связанного с коронавирусом.
С декабря от вызываемых коронавирусом осложнений в Китае умерли 4 тыс. 632 человека, зарегистрировано 82 тыс. 719 случаев заболевания, из них 1 тыс. 566 ввезенных из-за границы.
На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходит курс лечения 1 тыс. 58 человек, состояние 85 больных оценивается как тяжелое.
В то же время более 77 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.
На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрирован 1 тыс. 461 случай заболевания: в Гонконге - 1 тыс. 21 (при четырех случаях смертельного исхода), в Макао - 45, на Тайване - 395 (шесть случаев смерти).
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