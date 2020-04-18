К призыву генсека ООН о всемирном перемирии следует подходить аккуратно, так как отдельные страны пытаются под прикрытием этой идеи решать другие задачи - Рябков

К призыву генсека ООН Антониу Гутерриша о всемирном прекращении огня ради борьбы с коронавирусной инфекцией следует подходить аккуратно, так как отдельные страны пытаются под прикрытием этой идеи решать другие задачи, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как и во многих других ситуациях, лозунги - одно, а жизнь - другое. На фоне этого, безусловно правильного сигнала, который направил генеральный секретарь ООН, мы отмечаем сразу же начавшиеся попытки среди отдельных стран использовать эту идею как прикрытие для решения совсем других задач, которые не получалось решить до сих пор, иным образом. Поэтому здесь важна и нужна аккуратность, ответственность, которую мы проявляем в полной мере, и мы уверены, что подавляющее большинство членов международного сообщества эту нашу линию поддерживает", - сказал замминистра.

Рябков продолжил: "У нас есть сходные идеи не глобального, а регионального уровня, похожие концепции о том, что можно было бы сделать для снижения напряженности и снижения уровня военной активности с учетом пандемии и связанных с ней вызовов для экономики, государственных финансов, для государственных аппаратов, систем здравоохранения во всех странах. Эти идеи мы тоже прорабатываем, но стараемся это делать без излишнего шума, поскольку считаем, что важнее результат, чем какая-то работа на публику. Пока тоже и в этой сфере есть затруднения".

"Вообще ситуация с коронавирусом показывает, к сожалению, что наши западные оппоненты в подавляющем своем большинстве не готовы отрешиться от стереотипов, от собственных фантомов, которых они насоздавали в плане представления о том, что такое современная Россия, какова ее политика и так далее. Это становится серьезным препятствием на пути к налаживанию практического сотрудничества с общим врагом - коронавирусом, в какой-то мере это мешает решению задач давно назревших по укреплению военно-политической стабильности и региональной безопасности, но мы продолжим соответствующие усилия", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Он резюмировал: "Так что противодействие пандемии - это не только мобилизующий консолидирующий фактор, это, к сожалению, и определенный тест на политическую зрелость и ответственность. Этот тест коллеги на западе проходят с большим трудом, к сожалению".

23 марта Гутерриш призвал все страны мира к прекращению огня во всех существующих конфликтах. Со своей стороны, президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что уже получил поддержку всех остальных постоянных членов СБ ООН и рассчитывает на поддержку президента России Владимира Путина.