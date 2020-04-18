Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0232 GBR   2.1244 TRY   0.2456

Цена на нефть

16.04   $/bbl WTI 19.87 0 Brent 27.82 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.04.2020 11:29

К призыву генсека ООН о всемирном перемирии следует подходить аккуратно, так как отдельные страны пытаются под прикрытием этой идеи решать другие задачи - Рябков

К призыву генсека ООН Антониу Гутерриша о всемирном прекращении огня ради борьбы с коронавирусной инфекцией следует подходить аккуратно, так как отдельные страны пытаются под прикрытием этой идеи решать другие задачи, заявил "Интерфаксу" замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Как и во многих других ситуациях, лозунги - одно, а жизнь - другое. На фоне этого, безусловно правильного сигнала, который направил генеральный секретарь ООН, мы отмечаем сразу же начавшиеся попытки среди отдельных стран использовать эту идею как прикрытие для решения совсем других задач, которые не получалось решить до сих пор, иным образом. Поэтому здесь важна и нужна аккуратность, ответственность, которую мы проявляем в полной мере, и мы уверены, что подавляющее большинство членов международного сообщества эту нашу линию поддерживает", - сказал замминистра.

Рябков продолжил: "У нас есть сходные идеи не глобального, а регионального уровня, похожие концепции о том, что можно было бы сделать для снижения напряженности и снижения уровня военной активности с учетом пандемии и связанных с ней вызовов для экономики, государственных финансов, для государственных аппаратов, систем здравоохранения во всех странах. Эти идеи мы тоже прорабатываем, но стараемся это делать без излишнего шума, поскольку считаем, что важнее результат, чем какая-то работа на публику. Пока тоже и в этой сфере есть затруднения".

"Вообще ситуация с коронавирусом показывает, к сожалению, что наши западные оппоненты в подавляющем своем большинстве не готовы отрешиться от стереотипов, от собственных фантомов, которых они насоздавали в плане представления о том, что такое современная Россия, какова ее политика и так далее. Это становится серьезным препятствием на пути к налаживанию практического сотрудничества с общим врагом - коронавирусом, в какой-то мере это мешает решению задач давно назревших по укреплению военно-политической стабильности и региональной безопасности, но мы продолжим соответствующие усилия", - подчеркнул высокопоставленный российский дипломат.

Он резюмировал: "Так что противодействие пандемии - это не только мобилизующий консолидирующий фактор, это, к сожалению, и определенный тест на политическую зрелость и ответственность. Этот тест коллеги на западе проходят с большим трудом, к сожалению".

23 марта Гутерриш призвал все страны мира к прекращению огня во всех существующих конфликтах. Со своей стороны, президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что уже получил поддержку всех остальных постоянных членов СБ ООН и рассчитывает на поддержку президента России Владимира Путина.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, МИД, ООН


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и России обсудили коронавирус и урегулирование конфликта в Карабахе Главы МИД Азербайджана и России обсудили борьбу с коронавирусом В МИД РФ назвали абсурдными обвинения США в адрес Мадуро о его причастности к наркоторговле Лавров и Чавушоглу обсудили по телефону подготовку к предстоящей встрече президентов России и Турции - МИД РФ Лавров: Москва будет противодействовать оправданию террористов в Идлибе МИД РФ предлагает Турции воспользоваться "экспертными каналами" вместо громких заявлений по Идлибу

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]