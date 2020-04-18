Число заражений COVID-19 в Грузии выросло до 385

Медики в Грузии за истекшие сутки выявили еще 15 человек с коронавирусной инфекцией, общее число подтвержденных заражений COVID-19 в стране достигло 385, сообщает в субботу грузинский Минздрав.

По данным ведомства, в карантине находятся 5 тыс. 53 человека, в стационарах - 527 человек, выздоровели 84 пациента, скончались трое.

На лечение пациентов с коронавирусом в Грузии перепрофилированы 44 больницы.