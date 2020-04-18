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Здравоохранение 18.04.2020 12:27

В Москве удалось сгладить взрывной рост заражений коронавирусом

На данном этапе в Москве удалось сдержать взрывной рост заболеваемости коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в субботу.

"Считаю, что эффект "сглаживания", недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это - первая, скромная, но очень важная победа", - сказал Собянин.

Он отметил, что это "общая победа, которая поможет спасти большое количество жизней москвичей".

"Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды", - добавил Собянин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОСКВА, КОРОНАВИРУС, ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ, МЭР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]