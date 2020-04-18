В Москве удалось сгладить взрывной рост заражений коронавирусом

На данном этапе в Москве удалось сдержать взрывной рост заболеваемости коронавирусом, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге в субботу.

"Считаю, что эффект "сглаживания", недопущения взрывного роста заболеваемости на этом этапе достигнут. Это - первая, скромная, но очень важная победа", - сказал Собянин.

Он отметил, что это "общая победа, которая поможет спасти большое количество жизней москвичей".

"Но борьба не закончилась. Эпидемия не отступила. И от наших шагов, от того, что мы предпримем сегодня, зависит, как ситуация будет развиваться через неделю и через две. Как мы сможем оградить москвичей от беды", - добавил Собянин.