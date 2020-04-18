Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0232 GBR   2.1244 TRY   0.2456

Цена на нефть

16.04   $/bbl WTI 19.87 0 Brent 27.82 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Здравоохранение 18.04.2020 12:58

Власти Аргентины решили ослабить ограничительные меры в связи с COVID-19 в ряде районов страны

В ряде провинций Аргентины с понедельника будут ослаблены ограничительные меры, введенные ранее для сдерживания распространения коронавируса, сообщил в эфире общественного телевидения Аргентины глава правительства страны Сантьяго Кафиеро.

"Мы видим, что в ряде мест не выявляют новых случаев, или где наблюдается один "завозной" случай, но нет распространения вируса. Конечно, там возобновится активность", - сказал Кафиеро.

По словам главы правительства, эта мера была рассмотрена на встрече кабинета министров при участии президента Аргентины Альберто Фернандеса и губернаторов провинций страны.

В ряде провинций Аргентины к настоящему моменту выявлено менее десяти случаев заражения, а в двух - Формосе и Катамарке, обе на севере страны, не зарегистрировано ни одного случая заражения.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРГЕНТИНА, КОРОНАВИРУС, МЕРЫ, ОСЛАБЛЕНИЕ

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]