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Здравоохранение 18.04.2020 13:35

В Латвии за сутки выявлено 30 новых случаев Covid-19, всего заболевших - 712 человек

В Латвии за последние сутки коронавирус выявлен у тридцати человек, общее число заразившихся достигло 712, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний республики в субботу.

По данным Центра, тесты за минувшие сутки сдали 1860 человек. Всего с начала распространения коронавируса в Латвии тест сдали 34 тыс. 679 человек.

Отмечается, что 18 случаев заболевания выявлено в приюте "Синий крест".

Центр сообщает, что в больницах находится 37 пациентов с коронавирусом, пять из которых находятся в тяжёлом состоянии.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле ранее заявила, что, по прогнозам эпидемиологов и инфекционистов, 25 апреля в Латвии ожидается пик заболеваемости "Covid-19", поэтому, несмотря на то, что другие европейские страны смягчают ограничения, в Латвии в ближайшее время делать этого не планируется.

Чрезвычайное положение в Латвии из-за пандемии "Covid-19" продлено до 12 мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЛАТВИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]