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Здравоохранение 18.04.2020 14:12

Выздоровевших в России от коронавируса за сутки 467, а всего - 3057

За сутки в России вылечились от коронавируса 467 человек, в том числе в Москве - 162, сообщает оперштаб в субботу.

"За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 467 человек, Москва - 162", - говорится в сообщении.

За весь период по России выписано по выздоровлению - 3 057 человек.

В Санкт-Петербурге - 101 выздоровевший, в Московской области - 21, Ингушетии - 21, Дагестане - 19, Волгоградской области - 16, Владимирской области - 10, Липецкой области - девять, Татарстане и Крыму - по семь человек, Иркутской, Мурманской, Брянской областях - по шесть, Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Рязанской и Ярославской областях - по пять, Чувашии, Ханты-Мансийском АО, Вологодской, Омской областях - по четыре, Хабаровском, Забайкальском краях, Кировской, Челябинской областях - по трое, Пермском крае, Бурятии, Северной Осетии, Оренбургской, Новосибирской, Свердловской, Ивановской, Калининградской, Ростовской областях, Ямало-Ненецком АО - по двое, Карачаево-Черкессии, Краснодарском, Приморском краях, Тульской, Амурской, Самарской, Кемеровской областях, Якутии - по одному человеку.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОРОНАВИРУС, ВЫЗДОРОВЕВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]