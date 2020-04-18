4,7 тыс. новых случаев Covid-19 выявлено в РФ за сутки, общее число приближается к 36,8 тыс. - оперштаб

Свыше 4,7 тыс. диагнозов Covid-19 поставлено в России за минувшие сутки, из них почти 2,65 тыс. - в Москве, сообщает в субботу оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 4 тыс. 785 в 79 регионах", - говорится в сообщении штаба.
Общее число случаев в Москве увеличилось за сутки на 2649 до 20 тыс. 754, таким образом, Москва перешагнула за порог в 20 тыс. случаев. В Московской области поставлено 428 новых диагнозов, в Санкт-Петербурге - 139.
"В России нарастающим итогом зарегистрировано 36 тыс. 793 случая (+15,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, еще 62 новых случая за сутки в Мордовии, 60 - в Чечне, 59 - в Нижегородской области, 54 - в Ставропольском крае, 49 - в Тверской области, по 45 - в Краснодарском и Красноярском краях, по 44 - в Дагестане и Магаданской области, 41 - в Рязанской области, 40 - в Марий Эл, по 39 - в Башкирии и Тюмени, 38 - в Хабаровском крае, 36 - в Ингушетии, 35 - в Астраханской области, по 34 - в Орловской и Ленинградской областях, 33 - в Ханты-Мансийском АО, 32 - в Тамбовской области, 30 - в Тульской области.
По 29 новых заболевших в Калужской, Ростовской областях и Северной Осетии. 28 - в Брянской области, 27 - в Чувашии, 26 - в Пермском крае, 25 - в Курской области, 24 - в Ярославской области, по 22 - в Воронежской области и Кабардино-Балкарии, по 21 - в Липецкой и Пензенской областях.
По 20 новых диагнозов поставлено за сутки в Кировской и Оренбургской областях, по 19 - в Коми и Ульяновской области, 18 - в Приморском крае, 17 - в Волгоградской области, 16 - в Татарстане, по 15 - во Владимирской и Ивановской областях, 14 - в Калмыкии, 13 - в Смоленской области, по 11 - в Белгородской, Калининградской, Свердловской и Саратовской областях.
По 10 заболевших за сутки в Алтайском крае и Новосибирской области, по 9 - в Вологодской области, Бурятии, Якутии и Хакасии. По 7 - в Мурманской и Иркутской областях, по 6 - в Костромской, Новгородской областях и Карелии. По 5 - в Архангельской, Псковской, Омской областях, Адыгее и Ямало-Ненецком АО.
Четверо новых заболевших в Челябинской, Кемеровской областях и Удмуртии. По трое заболевших в Томской, Амурской областях, Забайкальском крае, Крыму и Еврейской АО. Наконец, по одному заболевшему в Республике Алтай, Карачаево-Черкессии, Самарской области и Курганской области.
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