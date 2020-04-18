Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+, изменило прогноз на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента азербайджанской компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) на уровне "BB+", сообщается в пресс-релизе агентства.

Прогноз рейтинга изменен на «негативный» со «стабильного».

Краткосрочный РДЭ SOCAR подтвержден на уровне "B", а приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BВ+».

«Рейтинговое действие отражает недавнее аналогичное действие в отношении суверенного рейтинга Азербайджана (BB + / Негативный), поскольку SOCAR полностью принадлежит государству», - отмечается в сообщении.

По оценкам агентства, SOCAR в 2020 году снизит добычу нефти из-за обязательств Азербайджана в рамках новой сделки ОПЕК+. В 2018 году чистая добыча по SOCAR составила 256 тысяч баррелей в сутки нефтяного эквивалента (баррелей нефти). Для SOCAR прибыльной считается цена на нефть на уровне $23 за баррель. В частности, агентство прогнозирует спад добычи по SOCAR в текущем году на 11%, ожидает восстановление добычи на уровне выше показателя 2018 года к 2022 году.

По данным Fitch Ratings, налоги, выплаченные SOCAR, составили около 10% доходов госбюджета Азербайджана в 2018 году, доходы от продажи доли государства в прибыльной нефти, подлежащие перечислению в Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР), составляли почти 80% госдоходов (65% в 2017 году). Данный рост был обусловлен повышением мировых цен на нефть в 2018 году. Правительство, в свою очередь, гарантирует 9% долга SOCAR и обеспечивает вливания капитала для покрытия дефицита денежных средств.

Агентство уточняет, что торговые операции SOCAR с нефтью составляют 1,5 млн б/с.

По оценкам Fitch средняя цена на нефть марки Brent в 2020 году составит $35 за баррель, в 2021г - $45, в 2022г - $53.

А.Азизов