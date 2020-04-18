Fitch подтвердило рейтинг SOCAR на уровне BB+, изменило прогноз на «негативный»

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента азербайджанской компании SOCAR (Госнефтекомпания, ГНКАР) на уровне "BB+", сообщается в пресс-релизе агентства.
Прогноз рейтинга изменен на «негативный» со «стабильного».
Краткосрочный РДЭ SOCAR подтвержден на уровне "B", а приоритетный необеспеченный рейтинг на уровне «BВ+».
«Рейтинговое действие отражает недавнее аналогичное действие в отношении суверенного рейтинга Азербайджана (BB + / Негативный), поскольку SOCAR полностью принадлежит государству», - отмечается в сообщении.
По оценкам агентства, SOCAR в 2020 году снизит добычу нефти из-за обязательств Азербайджана в рамках новой сделки ОПЕК+. В 2018 году чистая добыча по SOCAR составила 256 тысяч баррелей в сутки нефтяного эквивалента (баррелей нефти). Для SOCAR прибыльной считается цена на нефть на уровне $23 за баррель. В частности, агентство прогнозирует спад добычи по SOCAR в текущем году на 11%, ожидает восстановление добычи на уровне выше показателя 2018 года к 2022 году.
По данным Fitch Ratings, налоги, выплаченные SOCAR, составили около 10% доходов госбюджета Азербайджана в 2018 году, доходы от продажи доли государства в прибыльной нефти, подлежащие перечислению в Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР), составляли почти 80% госдоходов (65% в 2017 году). Данный рост был обусловлен повышением мировых цен на нефть в 2018 году. Правительство, в свою очередь, гарантирует 9% долга SOCAR и обеспечивает вливания капитала для покрытия дефицита денежных средств.
Агентство уточняет, что торговые операции SOCAR с нефтью составляют 1,5 млн б/с.
По оценкам Fitch средняя цена на нефть марки Brent в 2020 году составит $35 за баррель, в 2021г - $45, в 2022г - $53.
А.Азизов
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Президент Азербайджана провел онлайн заседание с министрами экономики и труда
Парламент Азербайджана в связи с коронавирусом сможет проводить онлайн заседания
Путин поручил правительству к 20 апреля обеспечить подготовку прогнозов по заболеваемости COVID-19 в РФ
Число заражений COVID-19 в Узбекистане достигло 1450
В Эстонии за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных перевалило за 1,5 тысячи
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
К призыву генсека ООН о всемирном перемирии следует подходить аккуратно, так как отдельные страны пытаются под прикрытием этой идеи решать другие задачи - Рябков
Трамп надеется на возобновление предвыборных митингов после решения проблемы с COVID-19
Помпео заявляет Лаврову о необходимости участия КНР в переговорах США и РФ по контролю над вооружениями
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) оказал помощь социально-уязвимым группам населения
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог