Капвложения SOCAR до 2023г составят $7 млрд – Fitch

Капитальные вложения компании SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) на 2019-2022гг оцениваются в 12 млрд манатов ($7 млрд по текущему курсу), сообщает агентство Fitch.
Ранее агентство оценивало капвложения Госнефтекомпании на 2019-2022гг на уровне 14 млрд манатов ($8,2 млрд по текущему курсу). Изменение прогноза по объему капвложений обусловлено снижением со стороны Fitch средней цены на нефть.
"Капвложения компании в 2019-2022гг составят 12 млрд манатов при стабильном курсе в 1,7 манат/1USD в этот период", - отмечается в пресс-релизе агентства.
По прогнозам Fitch, средняя цена на нефть в 2020 году составит $35 за баррель (январский прогноз $62,5), $45 за баррель – в 2021 году ($60), $53 за баррель – в 2022 году ($57,5).
Аналитики Fitch отмечают, что по состоянию на 31 декабря 2019 года ликвидность SOCAR составила около 7,8 млрд манатов против 4,6 млрд манатов краткосрочной задолженности и текущей части долгосрочных заимствований.
«Ликвидность включала в себя денежные средства и их эквиваленты в размере 6,8 млрд манатов, а также 1 млрд манатов неиспользованных кредитных линий, связанных с модернизацией на НПЗ имени Гейдара Алиева. Основная часть краткосрочных долговых обязательств была сформирована в долларах США и связана с торговым подразделением SOCAR (SOCAR-Trading – ИФ), турецкой нефтехимической дочерней компанией Petkim и материнской компанией. Ликвидность может оказаться под некоторым давлением ввиду прогноза по отрицательному свободному денежному потоку на 2020-2021 годы. Тем не менее, мы ожидаем, что государство будет покрывать любые разрывы ликвидности посредством вливаний капитала», - отмечают эксперты агентства.
По оценкам Fitch в 2019-2022гг инвестиции SOCAR в совместные предприятия составят 800 млн манатов.
А.Азизов
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