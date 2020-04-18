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Здравоохранение 18.04.2020 15:21

В Эстонии за сутки выявлено 53 новых случая заражения коронавирусом, общее число зараженных перевалило за 1,5 тысячи

В Эстонии за последние сутки выявлено 53 новых случаев заражения COVID-19, умерших нет. Общее число инфицированных выросло до 1 512 человек, сообщил в субботу департамент здоровья.

За минувшие сутки сделано 2018 тестов COVID-19, из которых 53, или 2,6%, оказались позитивными. Всего после начала эпидемии из 39 605 проделанных тестов позитивными оказались 1 525, или 3,8%.

За последние сутки умерших не было, всего после начала эпидемии погибли от коронавируса 38 человек.

В больницах находятся 122 пациентов, из которых 11 на искусственном вентилировании легких. Из больниц выписаны 162 человек.

Больше всего зараженных в возрастной группе 50-59 лет (11%), по 10% в возрастных группах 45-49 и 50-54.

Как сообщил в пятницу премьер-министр Эстонии Юри Ратас, уже на следующей неделе можно будет говорить о постепенном смягчении ограничений, введенных в стране в связи с эпидемией коронавируса COVID-19.

"Мы подошли к поворотной точке - впервые за все время с начала эпидемии количество новых инфицированных в Эстонии за неделю упало. У нас появилась возможность на следующей неделе начать разговор о постепенном смягчении ранее введенных ограничений", - написал премьер в пятницу в Фейсбуке.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]