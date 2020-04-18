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Здравоохранение 18.04.2020 15:52

Число заражений COVID-19 в Узбекистане достигло 1450

Медики в Узбекистане выявили еще 45 человек с коронавирусной инфекцией, общее число заражений COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 450, сообщает в субботу Минздрав республики.

"В Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1450", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время на карантине находятся более 91 тыс. человек, в том числе более 23 тыс. человек - в стационарах, выздоровели 156 пациентов, зафиксировано четыре летальных исхода.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: УЗБЕКИСТАН, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ, РОСТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]