Число заражений COVID-19 в Узбекистане достигло 1450

Медики в Узбекистане выявили еще 45 человек с коронавирусной инфекцией, общее число заражений COVID-19 в стране достигло 1 тыс. 450, сообщает в субботу Минздрав республики.

"В Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1450", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в настоящее время на карантине находятся более 91 тыс. человек, в том числе более 23 тыс. человек - в стационарах, выздоровели 156 пациентов, зафиксировано четыре летальных исхода.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В регионах Узбекистана, где выявлены заражения, введены чрезвычайные меры.