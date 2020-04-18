В РФ из-за коронавируса до 15 июня приостанавливается истечение сроков пребывания иностранных граждан - указ президента

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о временных мерах по правовому положению иностранцев и лиц без гражданства в связи с распространением коронавируса, сообщает в субботу пресс-служба Кремля.
Согласно документу с 15 марта по 15 июня приостанавливается течение сроков временного пребывания, временного или постоянного проживание данной категории граждан в РФ, а также сроков постановки на учет, если они истекают в этот период.
Также приостанавливается течение сроков нахождения за пределами России участников государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, в случае если они не имеют возможности въехать в РФ до истечения 6-месячного срока нахождения за ее пределами.
Президент также заморозил сроки добровольного выезда из России иностранцев и лиц без гражданства, в отношении которых принято решение об административном выдворении за пределы РФ, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором РФ о реадмиссии.
Указ приостанавливает течение сроков действия виз, разрешений на временное проживание, вида на жительство, миграционной карты, удостоверения беженца, свидетельства о рассмотрении ходатайства о признании беженцем или о предоставлении временного убежища, свидетельства участника программы по переселению соотечественников в случае, если истекает срок действия этих документов. Это также касается разрешений на работу, патентов и разрешений на привлечение иностранных работников.
Согласно документу в период с 15 марта по 15 июня работодатели и заказчики работ вправе привлекать и использовать в качестве работников иностранцев и лиц без гражданства, если они не имеют разрешение на работу в РФ, но прибыли в порядке, требующем получения визы.
Также разрешено привлечение иностранцев, которые не имеют патентов и прибыли в РФ в порядке, не требующем получение визы.
При этом работодатель обязан выполнять меры, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
"В отношении иностранных граждан и лиц без гражданства не принимаются решения о нежелательности их пребывания (проживания), об административном выдворении за пределы Российской Федерации, о депортации или передаче иностранному государству в соответствии с международным договором Российской Федерации о реадмиссии, решения о лишении статуса беженца, временного убежища, об аннулировании ранее выданных виз, разрешений на работу, патентов, разрешений на временное проживание, видов на жительство, свидетельств участника Государственной программы переселения соотечественников", - говорится в указе.
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