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Здравоохранение 18.04.2020 17:26

Общее число смертей зараженных коронавирусом в Бельгии достигло почти 5,5 тыс.

За минувшие сутки в Бельгии среди инфицированных COVID-19 скончались 290 человек, что довело общее число летальных исходов зараженных коронавирусом до 5453, сообщил в субботу на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель бельгийской медицинской администрации Эмманюэль Андре.

За сутки были госпитализированы 303 новых пациента с коронавирусом. За тот же период из больниц выписаны 387 вылечившихся.

По последним данным, в стране заняты инфицированными коронавирусом больными 5069 коек. Среди госпитализированных 1119 находятся в отделениях интенсивной терапии, это на 21 пациента меньше, чем накануне.

За прошедшие сутки в Бельгии выявлены 1045 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных заражений с начала эпидемии достигло 37183.

Вирусолог Андре призвал тех, кто почувствовал симптомы заражения коронавирусом, в первую очередь срочно изолироваться от других людей в ожидании врача. Он отметил, что проведенный опрос показал, что 80% больных, почувствовав симптомы, продолжали находиться в повседневных контактах с другими.

По его словам, правильное поведение людей при заражении помогает медикам эффективнее бороться с эпидемией.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]