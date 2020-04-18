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Происшествия 18.04.2020 14:26

Землетрясение произошло к югу от Токио

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу к западу от острова Огасавара, который расположен в 200 км южнее Токио, информирует Японское метеорологическое агентство.

Очаг землетрясения находился на глубине 490 км.

Предупреждений об угрозе цунами не поступало.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЯПОНИЯ, ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]