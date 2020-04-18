Землетрясение произошло к югу от Токио

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в субботу к западу от острова Огасавара, который расположен в 200 км южнее Токио, информирует Японское метеорологическое агентство.

Очаг землетрясения находился на глубине 490 км.

Предупреждений об угрозе цунами не поступало.