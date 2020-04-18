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Наука и образование 18.04.2020 17:57

Глава NASA поблагодарил "Роскосмос" за безопасное возвращение американских астронавтов на Землю

Вернувшиеся накануне с Международной космической станции (МКС) американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир проделали в космосе важную работу вместе с россиянином Олегом Скрипочкой, заявил глава NASA Джим Брайденстайн.

"Только что разговаривал с Джессикой Меир и Эндрю Морганом по телефону. Я так горжусь важной работой, которую они проделали на МКС вместе с Олегом Скрипочкой", - написал Брайденстайн в своем твиттере в субботу.

"Я хочу поблагодарить команды NASA и "Роскосмоса" за безопасное возвращение домой", - заявил глава NASA.

В минувшую пятницу утром спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" со Скрипочкой, Меир и Морганом приземлился в Казахстане после длительной экспедиции на МКС. Встреча экипажа проходила с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса на Земле. Как сообщили ранее "Интерфаксу" в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), был разработан комплекс мер для усиления противоэпидемиологической защиты экипажа. Все члены группы, встречавшей экипаж, находились в режиме обсервации с 23 марта.

После возвращения в Россию Скрипочка был помещен в профилакторий, где будет находиться в режиме обсервации. Врачи работают с ним в защитных костюмах для исключения риска инфицирования космонавта.

Меир и Моргану из-за введённых Казахстаном ограничений, пришлось от Байконура до самолёта NASA проехать 300 км на реанимобилях, так как американский борт не смог приземлится на аэродроме "Крайний" рядом с Байконуром и вместо этого сел в аэропорту города Кызыл-Орда.

На станции остались работать командир МКС, астронавт NASA Крис Кэссиди, а также российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.

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Тэги: США, NASA, РОССИЯ, БЛАГОДАРНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]