Вернувшиеся накануне с Международной космической станции (МКС) американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир проделали в космосе важную работу вместе с россиянином Олегом Скрипочкой, заявил глава NASA Джим Брайденстайн.
"Только что разговаривал с Джессикой Меир и Эндрю Морганом по телефону. Я так горжусь важной работой, которую они проделали на МКС вместе с Олегом Скрипочкой", - написал Брайденстайн в своем твиттере в субботу.
"Я хочу поблагодарить команды NASA и "Роскосмоса" за безопасное возвращение домой", - заявил глава NASA.
В минувшую пятницу утром спускаемый аппарат корабля "Союз МС-15" со Скрипочкой, Меир и Морганом приземлился в Казахстане после длительной экспедиции на МКС. Встреча экипажа проходила с соблюдением мер безопасности из-за пандемии коронавируса на Земле. Как сообщили ранее "Интерфаксу" в Центре подготовки космонавтов (ЦПК), был разработан комплекс мер для усиления противоэпидемиологической защиты экипажа. Все члены группы, встречавшей экипаж, находились в режиме обсервации с 23 марта.
После возвращения в Россию Скрипочка был помещен в профилакторий, где будет находиться в режиме обсервации. Врачи работают с ним в защитных костюмах для исключения риска инфицирования космонавта.
Меир и Моргану из-за введённых Казахстаном ограничений, пришлось от Байконура до самолёта NASA проехать 300 км на реанимобилях, так как американский борт не смог приземлится на аэродроме "Крайний" рядом с Байконуром и вместо этого сел в аэропорту города Кызыл-Орда.
На станции остались работать командир МКС, астронавт NASA Крис Кэссиди, а также российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер.
Во Франции умерло свыше 19 тыс. человек с заражением COVID-19
Азербайджан продлил закрытие границ с Ираном и Грузией из-за коронавируса до 4 мая – штаб
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии из снайперских винтовок - Минобороны
Азербайджан с мая 2020г будет облагать импорт шприцов таможенными пошлинами
Азерлотерея увеличила в 2019г выручку от продажи лотерейных билетов на 46,3%, прибыль – на 73,5%
ИВ Огузского района направит свыше 370 тыс. манатов на благоустройство города
Президент Алиев распорядился выделить около 1,2 млн манатов на бурение субартезианских скважин в Гахском районе
Президент Алиев распорядился выделить 0,7 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения Масаллинского района
Помпео настаивает на продлении эмбарго ООН на поставки вооружений в Иран
Иранская армия приняла на вооружение три ударных беспилотника с радиусом действия до 1,5 тыс. км
К призыву генсека ООН о всемирном перемирии следует подходить аккуратно, так как отдельные страны пытаются под прикрытием этой идеи решать другие задачи - Рябков
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
Руководитель департамента розничного банкинга AccessBank: «За 2019 год наш депозитный портфель вырос порядка на 160 млн манатов»
Банк ВТБ (Азербайджан) оказал помощь социально-уязвимым группам населения
Азербайджан утвердил межгосударственное соглашение о проложении фибер-оптической кабельной линии по дну Каспийского моря между Азербайджаном и Туркменистаном
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
Президент Киргизии вылетел в Москву с рабочим визитом
Неделя кибербезопасности пройдет в Баку в первой декаде марта
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог