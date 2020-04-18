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Социум 18.04.2020 18:45

В Германию прибыли 47 детей беженцев из лагерей в Греции

Группа из 47 детей - выходцев из Афганистана, Сирии и Эритреи - прибыла в субботу в Ганновер из Греции, где они жили в лагерях для беженцев на островах Лесбос, Самос и Хиос, информирует агентство Associated Press.

"Эта эвакуация стала результатом многомесячной подготовки и интенсивных переговоров с европейскими партнерами", - заявил министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер. Он выразил надежду на то, что вскоре и другие страны Европы начнут принимать детей из лагерей для беженцев в Греции.

Правозащитники неоднократно обращали внимание на сложные условия в лагерях для беженцев в Греции.

Премьер Греции Кириакос Мицотакис, провожая в аэропорту Афин самолет в Ганновер, заявил, власти страны пытаются "привлечь внимание других стран ЕС к бедственному положению детей, которые бегут от войн и преследования".

Мицотакис выразил удовлетворение в связи с тем, что эта программа, наконец, заработала. Он рассчитывает, что в ближайшие месяцы удастся вывезти из лагерей для беженцев в Греции более 1,5 тыс. детей.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, ДЕТИ, БЕЖЕНЦЫ, ГРЕЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]