В Иерусалиме сошел благодатный огонь

В Великую субботу в практически пустом, в отличие от предыдущих лет, храме Гроба Господня в Иерусалиме состоялась церемония зажжения благодатного огня.
Священный огонь появился в кувуклии (небольшой часовне, сооруженной, как считается, над местом погребения Иисуса) во время молитвы патриарха Иерусалимского Феофила, как это бывает каждый год накануне православной Пасхи.
После схождения огня патриарх передал святыню помогающим клирикам, которые зажгли от нее связки из 33 свечей - по возрасту Христа.
Схождению огня предшествовала сложная церемония: двери кувуклии опечатали большой восковой печатью в знак того, что ее осмотр закончен, и в ней нет ничего, что позволило бы Иерусалимскому патриарху зажечь огонь обычными средствами.
Незадолго до появления патриарха Феофила была снята печать с двери кувуклии, а в пещеру внесли большую лампаду и 33 свечи. Затем патриарх зашел внутрь, и наступило ожидание. Церемония транслировалась по телевидению.
Храм Гроба Господня закрыли для верующих в прошлом месяце в рамках жестких мер по борьбе с коронавирусом, предпринимаемых Израилем. "Заветная мечта многих - попасть в священные места с паломничеством (...) Многие сейчас не могут этого сделать", - сказал патриарх Феофил накануне, отметив, что отсутствие паломников в Иерусалиме причиняет страдания не только им, но и всем жителям Святой Земли.
Послы десяти христианских стран ждали вынос благодатного огня у Яффских ворот, где накануне был установлен полицейский блокпост. Россию представляет посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. Он приедет к Яффским воротам только в сопровождении водителя, поскольку в одном автомобиле сейчас не может находиться более двух человек.
Один из греческих иерархов вынес огонь и передал его послам. Далее российский посол направится в аэропорт, где на трапе передаст огонь российской делегации Фонда Андрея Первозванного, которая по благословению патриарха Кирилла привезет огонь в Москву к началу пасхальной службы в храме Христа Спасителя.
Организаторы принесения огня обратили внимание верующих на то, что по причине ограничений традиционной встречи благодатного огня в московском аэропорту не будет, а его передача в другие храмы станет возможна только после отмены режима самоизоляции. О храмах, в которых можно будет получить частицу благодатного огня, будет объявлено дополнительно.
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