UHY Audit проведет аудит Агентства DOST

ПЮЛ «Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения» (DOST) привлекло аудиторскую компанию для независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности.
Согласно данным www.tender.gov.az, с этой целью с ООО «UHY Audit» заключен соответствующий контракт на сумму 17,464 тыс. манатов.
Х.Насирзаде
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