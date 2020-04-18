UHY Audit проведет аудит Агентства DOST

ПЮЛ «Агентство устойчивого и оперативного социального обеспечения» (DOST) привлекло аудиторскую компанию для независимой проверки финансово-хозяйственной деятельности.

Согласно данным www.tender.gov.az, с этой целью с ООО «UHY Audit» заключен соответствующий контракт на сумму 17,464 тыс. манатов.

Х.Насирзаде