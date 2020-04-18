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Регион 18.04.2020 16:37

Иранская армия приняла на вооружение три ударных беспилотника с радиусом действия до 1,5 тыс. км

На вооружение армии Ирана поставлены три беспилотника, способных доставлять бомбы на расстояние 1,5 тыс. км, сообщил в субботу министр обороны страны Амир Хатами на церемонии передачи этих аппаратов, которая транслировалась в эфире иранского телевидения.

По его словам, эти беспилотники способны со значительного расстояния наблюдать за передвижениями противника и осуществлять боевые миссии на максимальной высоте примерно 14 тыс. м.

Беспилотники произведены на объектах иранской военной промышленности, в их создании принимали участие ученые иранских университетов, отметил министр.

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Тэги: ИРАН, АРМИЯ, БЕСПИЛОТНИКИ, ВООРУЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]