Иранская армия приняла на вооружение три ударных беспилотника с радиусом действия до 1,5 тыс. км

На вооружение армии Ирана поставлены три беспилотника, способных доставлять бомбы на расстояние 1,5 тыс. км, сообщил в субботу министр обороны страны Амир Хатами на церемонии передачи этих аппаратов, которая транслировалась в эфире иранского телевидения.

По его словам, эти беспилотники способны со значительного расстояния наблюдать за передвижениями противника и осуществлять боевые миссии на максимальной высоте примерно 14 тыс. м.

Беспилотники произведены на объектах иранской военной промышленности, в их создании принимали участие ученые иранских университетов, отметил министр.