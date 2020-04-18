Азерлотерея увеличила в 2019г выручку от продажи лотерейных билетов на 46,3%, прибыль – на 73,5%

Доходы ОАО «Азерлотерея» в 2018 году составили 59 млн 899,3 тыс. манатов, в том числе выручка от продажи лотерейных билетов пришлось 59 млн 345,2 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в обществе.
Как сообщалось ранее, выручка общества в 2018 году от продажи лотерейных билетов составила 40 млн 552,9 тыс. манатов. Таким образом, в 2018 году выручка увеличилась на 46,3%.
При этом общие доходы общества увеличились в 2019 году также на 46,3%.
Прочие доходы общества за 2019 год составили 554,1 тыс. манатов.
В 2019 году за наличные проданы были билеты на сумму 49 млн 929,1 манатов, еще на 8 млн 943,9 тыс. манатов продано билетов посредством специальных терминалов, на 472,2 тыс. манатов – через интернет.
«Из выручки от продажи билетов в 2019 году 34 млн 814,5 тыс. манатов, т.е. 58,66% было направлено на формирование выигрышного фонда по лотерейным играм», - отметили в обществе.
Активы общества в 2019 году увеличились на 38% - до 16 млн 613,1 тыс. манатов, обязательства – на 66,3% - до 8 млн 544,8 тыс. манатов.
Капитал общества за отчетный год увеличился на 17% - до 8 млн 68,3 тыс. манатов, в том числе уставный капитал увеличился в 10 раз – до 200 тыс. манатов.
Чистая прибыль Азерлотерея по итогам 2019 года составила 5 млн 608,4 тыс. манатов (рост по сравнению с показателем 2018 года на 73,5% - ИФ). При этом общество в минувшем году выплатило налогов и во внебюджетные фонды средств на сумму 4 млн 465,9 тыс. манатов, в том числе налога на прибыль – 1,34 млн манатов.
АО «Азерлотерея» создано указом президента Азербайджана 23 ноября 2001 года и ее учредителем является министерство экономики. «Азерлотерея» является монополистом на лотерейном рынке Азербайджана.
А.Азизов
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