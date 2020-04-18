Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане достигло 1373, умерших - 18

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 33 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 62 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что еще 3 человека с положительным результатом на COVID-19 скончались.

Таким образом, общее число зараженных достигло 1373, число вылечившихся – 590, общее число умерших составило 18 человек.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 765 человек. Состояние 21 из них оценивается как тяжелое, 30 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

Ранее по информации штаба было отмечено, что всего было проведено 86,607 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Х.Насирзаде