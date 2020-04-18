Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0232 GBR   2.1244 TRY   0.2456

Цена на нефть

16.04   $/bbl WTI 19.87 0 Brent 27.82 0.13

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 18.04.2020 18:20

Помпео настаивает на продлении эмбарго ООН на поставки вооружений в Иран

Госсекретарь США Майкл Помпео выступил в субботу с призывом к Совету безопасности ООН продлить эмбарго на поставки вооружений Ирану.

"Срок эмбарго на поставки вооружений Ирану - ведущему спонсору терроризма на государственном уровне, истекает через полгода. СБ ООН должен продлить действие эмбарго до того, как Иран усилит насилие и начнет новую гонку вооружений на Ближнем Востоке. Часы тикают", - написал госсекретарь в своем твиттере.

Он напомнил, что "в прошлом году Иран выпускал ракеты по своим соседям, минировал и захватывал танкеры, контрабандой переправлял оружие в зоны конфликтов и сбил пассажирский самолет".

"Мы не можем так рисковать, чтобы Иран закупал еще более передовое вооружение и передавал свои арсеналы безответственным лицам", - подчеркнул Помпео.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ПОМПЕО, ООН, ИРАН


Похожие новости


США добиваются "фундаментальных" изменений в ВОЗ - Помпео Турция имеет право защищать свои интересы в Идлибе - Помпео Санкции против Rosneft Trading отныне не позволят Каракасу обходить санкции США - Помпео Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США Помпео прилетит в Минск 1 февраля, пробудет менее дня - СМИ Помпео и министр иностранных дел Боливии обсудили выборы в стране

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]