Власти Узбекистана продлили все карантинные меры по коронавирусу до 10 мая

В Узбекистане все ограничительные меры, действующие из-за распространения коронавируса COVID-19 до 20 апреля, продлены до 10 мая, сообщила в субботу спецкомиссия по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.
"Введенные специальной республиканской комиссией до 20 апреля ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлеваются до 10 мая", - говорится в сообщении.
Комиссия отмечает, что "принятые комплексные меры по борьбе с коронавирусом в стране и, самое главное, осознанный переход наших граждан на режим "самоизоляции" и соблюдение принципа "социальной дистанции" позволили удержать под контролем распространение инфекции".
"Продление ограничений ставит целью сохранение результативности проводимых карантинных мероприятий", - отмечается в сообщении.
Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта. В Ташкенте и в других регионах Узбекистана, где выявлены заражения, были введены чрезвычайные меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.
В частности, с 16 марта до 20 апреля власти Узбекистана приостановили транспортное сообщение с другими странами и закрыли аэропорты. В стране были отменены все массовые мероприятия, закрыты развлекательные заведения, точки общепита. С 23 марта на границе республики закрыты пункты пропуска для въезда иностранцев. С 24 марта карантин был введен в Ташкенте, позднее еще ряде городов. С 27 марта приостановлено движение пассажирского транспорта между областями страны, с 30 марта запрещены поездки на частных автомобилях.
По данным Минздрава, в настоящее время на карантине находятся более 92 тыс. человек, в том числе более 21 тыс. человек - в стационарах, подвержены 1469 случаев коронавируса, выздоровело 194 пациента, зафиксировано четыре летальных исхода.
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