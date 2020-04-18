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Бизнес и законодательство 18.04.2020 19:41

Азербайджан с мая 2020г будет облагать импорт шприцов таможенными пошлинами

Импорт шприцов в Азербайджан будет облагаться таможенными пошлинами.

Соответствующее решение принято кабинетом Азербайджана 17 апреля, оно вступает в силу через 30 дней. Данные ставки будут действительны до 31 декабря 2022 года.

Согласно постановлению кабинета министров, импорт шприцов с/без иглами из пластмассы для инсулина объемом не более 1 мл будет облагаться нулевой таможенной ставкой.

Импорт шприцов из пластмассы объемом 1-2 мл будет облагаться таможенной пошлиной в $0,02 за штуку, 2-5 мл - $0,025 за ед., 5-10 мл - $0,03 за ед., 10-20 мл - $0,04 за ед., прочих шприцов - $0,04 за ед.

Ранее импорт шприцов в Азербайджан любых видов облагался таможенной пошлиной по нулевой ставке.

В Азербайджане в мае 2019 года запустили в пригороде Баку завод по производству шприцов компании «Diamed Co». Производственная мощность завода – 150 млн шприцов в год. Инвестиции в завод составили 9,5 млн манатов (около $5,6 млн по текущему курсу).

А.Азизов

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Тэги: ШПРИЦЫ, ИМПОРТ, ПОШЛИНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]