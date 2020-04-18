Специальный карантинный режим в Азербайджане из-за COVID-19 продлен до 4 мая - оперштаб

Специальный карантинный режим в Азербайджане из-за COVID-19 продлен до 4 мая, сообщает оперативный штаб.
«Анализ текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджан, а также необходимость защиты здоровья граждан, снижения числа зараженных коронавирусом, делают целесообразным продление специального карантинного режима, действующего с 20 апреля. С учетом этого, принято решение продлить карантинный режим до 4 мая (00:00)», - сообщает штаб.
До 4 мая также сохранится запрет на работу всех учебных заведений.
При этом штаб отмечает, что подготовлен поэтапный план выхода из карантина, который будет представлен общественности на следующей неделе.
В зависимости от ситуации в период специального карантинного режима возможно смягчение ограничений для отдельных сфер.
В тоже время при необходимости специальный карантинный режим может быть ужесточен.
В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 1373 человек, число вылечившихся – 590, общее число умерших составило 18 человек. В настоящее время в больницах специального режима находятся 765 человек. Состояние 21 из них оценивается как тяжелое, 30 – средней тяжести, остальных - стабильное.
Х.Насирзаде, А.Азизов
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