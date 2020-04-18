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Здравоохранение 18.04.2020 20:02

Специальный карантинный режим в Азербайджане из-за COVID-19 продлен до 4 мая - оперштаб

Специальный карантинный режим в Азербайджане из-за COVID-19 продлен до 4 мая, сообщает оперативный штаб.

«Анализ текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в Азербайджан, а также необходимость защиты здоровья граждан, снижения числа зараженных коронавирусом, делают целесообразным продление специального карантинного режима, действующего с 20 апреля. С учетом этого, принято решение продлить карантинный режим до 4 мая (00:00)», - сообщает штаб.

До 4 мая также сохранится запрет на работу всех учебных заведений.

При этом штаб отмечает, что подготовлен поэтапный план выхода из карантина, который будет представлен общественности на следующей неделе.

В зависимости от ситуации в период специального карантинного режима возможно смягчение ограничений для отдельных сфер.

В тоже время при необходимости специальный карантинный режим может быть ужесточен.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен у 1373 человек, число вылечившихся – 590, общее число умерших составило 18 человек. В настоящее время в больницах специального режима находятся 765 человек. Состояние 21 из них оценивается как тяжелое, 30 – средней тяжести, остальных - стабильное.

Х.Насирзаде, А.Азизов

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Тэги: КАРАНТИН, ПРОДЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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