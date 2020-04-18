Тесты на коронавирус выявляют только 70% инфицированных

Существующие тесты на выявление коронавируса далеки от совершенства и дают ложный отрицательный результат примерно в 30% случаев, считает представитель центра общей медицины Католического университета города Лёвен Патрик Ванкрункелсвен.

"Есть многочисленные причины, по которым тест может быть ложно отрицательным: недостаточное количество вируса в назальной пробе, качество и момент взятия пробы, условия транспортировки и погрешность ошибки самого теста. То есть, тест не всегда заслуживает доверия", - заявил эксперт в сообщении, опубликованном на сайте Бельгийского центра доказательной медицины.

Точных цифр нет, но осторожные оценки говорят о том, что среди всех инфицированных, прошедших через тесты, только 70% показывают положительный результат, а в других случаях дается некорректный результат об отсутствии заражения, отметил Ванкрункелсвен.

Специалист считает, что тесты полезны для общей эпидемиологической оценки распространения вируса и развития эпидемии, но их практическое значение на индивидуальном уровне ограничено.

Ванкрункелсвен добавил, что нынешние тесты, которые используются в домах престарелых и других социальных учреждениях Бельгии, дают искаженное представление о ситуации и внушают ложное чувство защищенности.