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Здравоохранение 18.04.2020 21:40

Тесты на коронавирус выявляют только 70% инфицированных

Существующие тесты на выявление коронавируса далеки от совершенства и дают ложный отрицательный результат примерно в 30% случаев, считает представитель центра общей медицины Католического университета города Лёвен Патрик Ванкрункелсвен.

"Есть многочисленные причины, по которым тест может быть ложно отрицательным: недостаточное количество вируса в назальной пробе, качество и момент взятия пробы, условия транспортировки и погрешность ошибки самого теста. То есть, тест не всегда заслуживает доверия", - заявил эксперт в сообщении, опубликованном на сайте Бельгийского центра доказательной медицины.

Точных цифр нет, но осторожные оценки говорят о том, что среди всех инфицированных, прошедших через тесты, только 70% показывают положительный результат, а в других случаях дается некорректный результат об отсутствии заражения, отметил Ванкрункелсвен.

Специалист считает, что тесты полезны для общей эпидемиологической оценки распространения вируса и развития эпидемии, но их практическое значение на индивидуальном уровне ограничено.

Ванкрункелсвен добавил, что нынешние тесты, которые используются в домах престарелых и других социальных учреждениях Бельгии, дают искаженное представление о ситуации и внушают ложное чувство защищенности.

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Тэги: БЕЛЬГИЯ, КОРОНАВИРУС, ТЕСТЫ, ЭКСПЕРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]