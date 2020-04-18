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Здравоохранение 18.04.2020 22:55

В Молдавии закрывают на полный карантин село, где выявили сразу 39 случаев заражения COVID-19

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что еще один населенный пункт - шестой по счету в стране - будет закрыт на полный карантин.

"В стране появился, к сожалению, потенциально новый очаг заражения - село Брынзень Единецкого района, где сегодня выявлено сразу 39 инфицированных людей. В связи с этим обратился к министерству внутренних дел и министерству обороны с призывом принять меры для закрытия этого населенного пункта на карантин", - сообщил Додон в субботу вечером после ежедневного заседания "кризисного центра".

По его словам, на заседании отмечалось, что за последние сутки проведено 726 тестов и выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.

"Всего в Республике Молдова 2282 человека заражено COVID-19 по итогам проведения более 11 тысяч тестов. В то же время излечился 391 человек, и это благодаря невероятным усилиям наших врачей", - подчеркнул президент.

Согласно данным, опубликованным на сайте министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, среди заразившихся коронавирусом в Молдавии - 585 медицинских работников: 200 медсестер, 155 врачей, 43 фельдшера, 176 человек вспомогательного персонала, 11 фармацевтов. Из них 47 человек вылечилось, четверо - скончались.

За последние сутки в Молдавии от коронавируса скончалось два человека, общее количество жертв составляет 57 человек.

В Приднестровском регионе инфицированы 246 человек, из них 11 вылечились, 10 - скончались.

Как уже сообщал "Интерфакс", в связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, пять населенных пунктов - три города и два крупных села - заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.

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Тэги: МОЛДАВИЯ, СЕЛО, КАРАНТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]