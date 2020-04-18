В Молдавии закрывают на полный карантин село, где выявили сразу 39 случаев заражения COVID-19

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что еще один населенный пункт - шестой по счету в стране - будет закрыт на полный карантин.
"В стране появился, к сожалению, потенциально новый очаг заражения - село Брынзень Единецкого района, где сегодня выявлено сразу 39 инфицированных людей. В связи с этим обратился к министерству внутренних дел и министерству обороны с призывом принять меры для закрытия этого населенного пункта на карантин", - сообщил Додон в субботу вечером после ежедневного заседания "кризисного центра".
По его словам, на заседании отмечалось, что за последние сутки проведено 726 тестов и выявлено 114 новых случаев заражения коронавирусом нового типа.
"Всего в Республике Молдова 2282 человека заражено COVID-19 по итогам проведения более 11 тысяч тестов. В то же время излечился 391 человек, и это благодаря невероятным усилиям наших врачей", - подчеркнул президент.
Согласно данным, опубликованным на сайте министерства здравоохранения, труда и социальной защиты, среди заразившихся коронавирусом в Молдавии - 585 медицинских работников: 200 медсестер, 155 врачей, 43 фельдшера, 176 человек вспомогательного персонала, 11 фармацевтов. Из них 47 человек вылечилось, четверо - скончались.
За последние сутки в Молдавии от коронавируса скончалось два человека, общее количество жертв составляет 57 человек.
В Приднестровском регионе инфицированы 246 человек, из них 11 вылечились, 10 - скончались.
Как уже сообщал "Интерфакс", в связи с пандемией коронавируса в Молдавии введен режим чрезвычайного положения, который действует с 17 марта по 15 мая, пять населенных пунктов - три города и два крупных села - заблокированы полицией в связи с объявленным там полным карантином.
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